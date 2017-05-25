Челябинка рассчиталась за пьющего сына-алиментщика, чтобы продать квартиру

Публикации за 25.05.17

Жительнице Челябинска пришлось рассчитаться по долгам своего пьющего сына по алиментам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, о существовании внука, которому ее родной сын задолжал немалую сумму денег, женщина вспомнила лишь тогда, когда надумала продать свою квартиру.

Исполнительное производство по неуплате мужчиной алиментов длилось давно. О горе-отце приставам было известно немного: безработный, пристрастился к спиртному, с ребенком связь не поддерживает. Кроме всего прочего, мужчина задолжал по алиментам на своего сына внушительную сумму в 536 тысяч рублей. Из имущества у мужчины была лишь половина квартиры, в которой жила его мать. Именно в отношении этой половины квартиры и был вынесен запрет на регистрационные действия.

Когда челябинка надумала продать квартиру, сделка оказалась под угрозой срыва в связи с наличием обременения. Узнав о причинах, свекрови пришлось спустя годы разрыва выйти на связь с бывшей супругой своего чада и попросить ее отозвать исполнительный лист. Вот только не видевшая в течение многих лет помощи от семьи бывшего мужа женщина отказалась пойти навстречу. Кроме того, она заявила, что планирует подать судебный иск и потребовать взыскать с нерадивого папаши еще и неустойку за невыплаченные алименты, что доведет сумму его долга до отметки, превышающей миллион рублей.

Именно этот аргумент и оказался решающим в споре. В ходе переговоров женщины достигли договоренности снизить сумму с полумиллиона до 200 тысяч. Средства были переданы матери ребенка в присутствии приставов. После этого она подала заявление и попросила закрыть исполнительное производство в связи с погашением задолженности.

Челябинск, Олег Кирьянов

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