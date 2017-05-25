Уральские горки: на Южном Урале ожидается потепление, а потом – резкое похолодание

Публикации за 25.05.17

В Челябинской области вновь испортится погода.

Как передает РИА «Новый День», в последний майские выходные синоптики обещают переменную облачность, местами небольшие дожди, возможны грозы.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, в пятницу днем температура воздуха по области составит +21, +26 градусов Цельсия.

В ночь на 27 мая столбики термометра покажут +8, +13 градусов.

В субботу днем +20, +25 градусов, ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Теплая и дождливая погода сохранится также в воскресенье.

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А в начале следующей недели южноуральцев ждет очередной скачок температур. Днем в понедельник, по данным портала Gismeteo, столбики термометров опустятся до +8 градусов, в ночные часы максимум +3, дожди продолжатся.

В последующие дни температура возьмет курс на повышение и к 1 июня достигнет отметки +20 градусов.

Челябинск, Юлия Димова

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