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Челябинск

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Публикации за 25.05.17

Уральские горки: на Южном Урале ожидается потепление, а потом – резкое похолодание

Уральские горки: на Южном Урале ожидается потепление, а потом – резкое похолодание

В Челябинской области вновь испортится погода.

Как передает РИА , в последний майские выходные синоптики обещают переменную облачность, местами небольшие дожди, возможны грозы.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, в пятницу днем температура воздуха по области составит +21, +26 градусов Цельсия.

В ночь на 27 мая столбики термометра покажут +8, +13 градусов.

В субботу днем +20, +25 градусов, ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Теплая и дождливая погода сохранится также в воскресенье.

«Новый День – Челябинск» , и

А в начале следующей недели южноуральцев ждет очередной скачок температур. Днем в понедельник, по данным портала Gismeteo, столбики термометров опустятся до +8 градусов, в ночные часы максимум +3, дожди продолжатся.

В последующие дни температура возьмет курс на повышение и к 1 июня достигнет отметки +20 градусов.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.05.17

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