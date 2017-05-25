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Челябинск

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Публикации за 25.05.17

Копейчанин умер на последнем звонке сына

Копейчанин умер на последнем звонке сына

В Копейске отец выпускника скончался после выступления на последнем звонке.

Как передает корреспондент РИА , трагедия произошла сегодня в школе №7.

В управлении образования Копейска эту информацию подтвердили, начальник управления Алексей Ангеловский лично присутствовал на празднике в образовательном учреждении.

Чиновник рассказал, что мужчина выступил на сцене, сыграл на гитаре, поздравил одиннадцатиклассников с окончанием школы. По словам начальника управления образования, было видно, что родитель был растроган и взволнован.

Когда мужчина ушел со сцены, ему резко стало плохо, он потерял сознание и упал. Присутствовавший в школе медик незамедлительно начал оказывать копейчанину первую помощь, очевидцы происшествия сразу же вызвали «скорую», которая приехала через 10 минут после звонка, пишет «Копейский рабочий». Однако, по словам медиков, мужчина скончался еще до приезда бригады врачей, поэтому реанимационные действия уже не проводились.

В связи с произошедшей ситуацией школа №7 досрочно свернула все праздничные мероприятия в учебном заведении. Одноклассники мальчика также не пошли на городской последний звонок, который состоялся днем на площади Красных партизан.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.05.17

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