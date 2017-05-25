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Челябинск

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Публикации за 25.05.17

Неизвестные подожгли иномарку в центре Челябинска

Неизвестные подожгли иномарку в центре Челябинска

Ночью в самом центре Челябинска снова произошел инцидент с поджогом автомобиля.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел сегодня, 25 мая, около 03:00 возле одного из домов, расположенных по улице Курчатова. Сведениями о пожаре челябинцы делятся в социальных сетях.

Как рассказали очевидцы, автомобиль Audi A6 выгорел практически полностью, при этом, речь, вероятнее всего, идет не о самовоспламенении транспортного средства – его, по словам свидетелей, подожгли неизвестные злоумышленники.

Пожарным, к слову, удалось потушить иномарку всего за минуту после прибытия на место происшествия, однако автомобиль к этому моменту успел пострадать настолько, что уже вряд ли будет восстановлен.

Напомним, эпидемия поджогов иномарок в Челябинске и окрестностях началась 2 года назад. Тогда, в мае 2015 года, за один месяц было подожжено 20 иноземных автомобилей. А в одну из июльских ночей сгорели сразу 5 машин. В декабре 2015 года 4 иномарки были подожжены в Долгодеревенском Сосновского района.

В 2016 году авто продолжили полыхать. Нескольких поджигателей поймали, включая криминальный квартет из Челябинска и двух учеников младших классов.

Следует отметить, что нынешний пожар на улице Курчатова совпал с переделом рынка автостоянок.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 25.05.17

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