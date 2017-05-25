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Челябинск

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Публикации за 25.05.17

В Челябинске серийный грабитель, срывавший с продавщиц украшения, предстанет перед судом

В Челябинске серийный грабитель, срывавший с продавщиц украшения, предстанет перед судом

Жителя Челябинска будут судить за серию ограблений продавцов магазинов.

Как сообщили РИА в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя,обвиненяемого в семи эпизодах преступлений.

По версии следствия, с марта по декабрь 2016 года мужчина заходил в небольшие продуктовые магазинчики, набрасывался на женщин, стоящих за прилавком, срывал с шеи продавцов золотые цепочки с кулонами и скрывался с похищенным.

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Ущерб от действий налетчика составил 128 тысяч рублей. В январе текущего года нападавшего задержали. По ходатайству следствия грабителя заключили под стражу.

В ходе обысков полицейские изъяли у подозреваемого часть похищенных украшений стоимостью 90 тысяч рублей. Золото возвращено владельцам.

Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Добавим, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Челябинск, Юлия Димова

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