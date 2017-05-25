Папаша-дебошир, набросившийся на участкового врача, предстанет перед судом в Челябинске

Публикации за 25.05.17

Следователи закончили расследование дела челябинца, избившего пришедшую по вызову участкового врача.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, жителю Курчатовского района областного центра придется отвечать за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Напомним, 12 апреля участковый врач-терапевт на вызов к молодой девушке, заболевшей ОРВИ. На пороге квартиры вместе с отцом пациентки медика встретил агрессивный пес. Врач попросила на время осмотра убрать собаку либо надеть на нее намордник. В ответ глава семейства ударил терапевта в грудь и по голове, после чего вытолкал за дверь. Медики диагностировали у коллеги закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Пострадавшая обратилась в полицию.

На сегодняшний день следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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