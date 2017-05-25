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Челябинск

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Публикации за 25.05.17

Активисты исламистской организации, вербовавшие южноуральцев, получили 9 лет на троих

Активисты исламистской организации, вербовавшие южноуральцев, получили 9 лет на троих

В Челябинской области осудили трех членов запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Как сообщили РИА в пресс-службе регионального управления ФСБ России, деятельность членов челябинской ячейки международной террористической организации была пресечена прошлым летом.

В отношении задержанных исламистов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ – «Участие в деятельности террористической организации».

В ходе следствия установлено, что три жителя Челябинской области, зная о запрете деятельности «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в России, в августе 2012 года вступили в ее ряды и объединились с другими представителями челябинского подразделения. Причем последние в феврале 2016 года по решению Московского окружного военного суда были приговорены за покушение на насильственный захват власти к лишению свободы сроком от 5,5 до 17 лет в колонии строгого режима.

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Несмотря на суровый приговор, вынесенный их сторонникам, активисты продолжили вербовать новых членов ячейки и участвовать в распространении идеологии международной террористической организации на Южном Урале.

Выездная сессия Приволжского окружного военного суда, рассмотрев материалы уголовного дела, признала участников региональной ячейки запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» виновными и приговорила каждого к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Челябинск, Юлия Димова

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