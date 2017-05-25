В Челябинске снова орудуют недобросовестные фирмы, меняющие гражданам счетчики

Публикации за 25.05.17

Недобросовестные фирмы вновь меняют челябинцам исправные счетчики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителю Челябинска в его квартире по улице Южная заменили счетчик, пока сам он находился в командировке. Никто и подумать не мог, какими проблемами обернется вся эта история.

Все началось с того, что знакомый, которого горожанин попросил присмотреть за своим жильем, прислал ему фото извещения, попавшего в почтовый ящик. Владелец квартиры набрал указанный в документе номер, однако собеседник начал его торопить, заявив, что в случае отказа от замены прибора учета потребления электроэнергии, в его квартире могут отключить свет.

«Я предупредил их, что смогу заплатить только по возвращении из командировки, или по безналичному расчету. Диспетчер заявил, что сроки сжатые и дал номер банковской карты для перевода», – цитирует «Вечерний Челябинск» пострадавшего в этой истории. – Когда мой знакомый зашел проверить, как обстоят дела, новый счетчик уже стоял, при этом старого счетчика не было, как не было и документов о замене. Уже несколько недель пытаюсь выяснить у диспетчера, когда мне отдадут акт, но бумаг до сих пор нет – кормят «завтраками».

Уже после замены прибора мужчина решил обратиться в ПАО «Челябэнергосбыт», но здесь выяснилось, что межпроверочный интервал его счетчика истекал только в 2025 году. То есть, абонент в этом случае заплатил за услуги, которые ему не нужны, к тому же он лишился исправного прибора учета. Более того, если в максимально сжатые сроки он не узаконит новый прибор учета, то ему начнут начислять плату за неучтенное потребление электроэнергии.

«К сожалению, компании, которые рассылают жителям города уведомления о необходимости проведения замены приборов учета, в последнее время заметно увеличили свою активность. Мы обращаемся к тем гражданам, которые уже успели поддаться на уловки недобросовестных компаний и заменить приборы учета – им следует как можно скорее передать их к расчетам в «Челябэнергосбыт»», – говорит замдиректора по работе с населением челябинского филиала ПАО «Челябэнергосбыт» Ирина Дерябкина. Также организация призывает всех своих абонентов к повышенной бдительности и сообщает, что информация о выходе счетчика из межпроверочного интервала появляется на лицевой стороне квитанции за электроэнергию еще за три месяца до окончания срока службы прибора.

Челябинск, Олег Кирьянов

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