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Челябинск

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Публикации за 25.05.17

Троичанку оштрафовали за публикацию чужого паспорта в соцсетях

Троичанку оштрафовали за публикацию чужого паспорта в соцсетях

Жительница Южного Урала заплатит 300 тысяч рублей за «засвеченный» в соцсетях чужой паспорт.

Как передает корреспондент РИА , жительница Челябинской области оказалась на скамье подсудимых из-за того, что выложила в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» фотографию чужого удостоверения личности.

В прокуратуру обратилась жительница Троицка, заявившая, что кто-то из пользователей социальных сетей активно распространяет в Интернете ее персональные данные, пишет сообщает «Южный портал». После этого была инициирована прокурорская проверка.

Как оказалось, фотографию удостоверения личности заявительницы без ее разрешения разместила на своих страничках в соцсетях другая троичанка. В отношении женщины было открыто административное производство. В итоге суд оштрафовал ее на 300 тысяч рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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