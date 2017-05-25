МУП «ЧелябГЭТ» банкротят

Публикации за 25.05.17

Апелляционная инстанция начала процедуру банкротства МУП «Челябинский городской электрический транспорт».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Федеральной налоговой службы на решение Арбитражного суда Челябинской области от 28 марта 2017 года.

Напомним, в марте этого года суд первой инстанции отказал налоговикам в иске о признании транспортного предприятия банкротом на основании задолженности, превышающей полмиллиарда рублей. ФНС обратилась с апелляцией в вышестоящую инстанцию. В итоге, как следует из картотеки арбитражных дел, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону налоговой службы. При этом свыше 554 миллионов рублей недоимки по налогам и другим обязательным платежам включены в третью очередь реестра требований кредиторов, остальные требования ФНС были отклонены.

Полная сумма исковых требований к ЧелябГЭТ составляет 559,4 миллиона рублей. Столько предприятие задолжало Пенсионному фонду России, так как не платило полагающиеся взносы с 2008 года. Именно интересы ПФР представляют в арбитраже налоговики.

Временным управляющим предприятием утвержден член союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Николай Кайкы.

В течение месяца решение апелляционного суда может быть обжаловано в кассационной инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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