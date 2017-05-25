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Челябинск

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Публикации за 25.05.17

МУП «ЧелябГЭТ» банкротят

МУП «ЧелябГЭТ» банкротят

Апелляционная инстанция начала процедуру банкротства МУП «Челябинский городской электрический транспорт».

Как передает корреспондент РИА , Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Федеральной налоговой службы на решение Арбитражного суда Челябинской области от 28 марта 2017 года.

Напомним, в марте этого года суд первой инстанции отказал налоговикам в иске о признании транспортного предприятия банкротом на основании задолженности, превышающей полмиллиарда рублей. ФНС обратилась с апелляцией в вышестоящую инстанцию. В итоге, как следует из картотеки арбитражных дел, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону налоговой службы. При этом свыше 554 миллионов рублей недоимки по налогам и другим обязательным платежам включены в третью очередь реестра требований кредиторов, остальные требования ФНС были отклонены.

Полная сумма исковых требований к ЧелябГЭТ составляет 559,4 миллиона рублей. Столько предприятие задолжало Пенсионному фонду России, так как не платило полагающиеся взносы с 2008 года. Именно интересы ПФР представляют в арбитраже налоговики.

Временным управляющим предприятием утвержден член союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Николай Кайкы.

В течение месяца решение апелляционного суда может быть обжаловано в кассационной инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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