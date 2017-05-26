Челябинец с пистолетом напал на прохожего

В Челябинске арестовали вооруженного грабителя.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, разбойное нападение зафиксировано возле одного из домов на улице Шагольской.
Мужчина, угрожая прохожему пневматическим пистолетом, похитил у него мобильный телефон, 18 тысяч рублей и скрылся.
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По факту разбоя возбудили уголовное дело.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний челябинец.
Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Расследование дела продолжается.
Челябинск, Юлия Димова
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