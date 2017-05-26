Челябинец с пистолетом напал на прохожего

Публикации за 26.05.17

В Челябинске арестовали вооруженного грабителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, разбойное нападение зафиксировано возле одного из домов на улице Шагольской.

Мужчина, угрожая прохожему пневматическим пистолетом, похитил у него мобильный телефон, 18 тысяч рублей и скрылся.

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По факту разбоя возбудили уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний челябинец.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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