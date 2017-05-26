В Челябинске ограничено движение по Комсомольскому проспекту

Публикации за 26.05.17

Движение по главной улице Курчатовского района Челябинска ограничено на неделю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, трудности автомобилистов связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Ограничение движения по Комсомольскому проспекту на участке от Свердловского проспекта до улицы Чайковского продлится до 22:00 2 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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