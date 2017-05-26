NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 26.05.17

В Челябинске на охраняемой стоянке за ночь сгорели пять машин

В Челябинске на охраняемой стоянке за ночь сгорели пять машин

Челябинск накрыла очередная волна автоподжогов.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, массовое возгорание автомобилей произошло минувшей ночью на платной автостоянке возле дома №2 по улице Марченко. Прибывшие на место пожарные справились с огнем за несколько минут, однако к этому моменту автомобили Range Rover и Skoda выгорели полностью.

Еще двум стоящим поблизости легковушкам причинен значительный ущерб – повреждены стекла и кузов. Также очевидцы сообщают о пятой полыхавшей на стоянке машине однако в МЧС эти данные не подтверждают.

Напомним, предыдущей ночью в Челябинске примерно в то же время сгорел Audi A6, припаркованный во дворе дома по улице Курчатова. Свидетели происшествия утверждают, что легковушку подожгли.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте ЧП работают дознаватели.

В ГУ МЧС не исключают, что причиной возгорания машин на стоянке также явился поджог.

Как уже сообщал , эпидемия поджогов автомобилей в Челябинске и окрестностях началась в 2015 году. За один только май было подожжено 20 иномарок. А в одну из июльских ночей сгорели сразу 5 машин. В декабре того же года 4 иномарки пострадали от огня в селе Долгодеревенское Сосновского района.

Отметим, что на сей раз волна поджогов поднялась на фоне попыток передела рынка автостоянок в Челябинске.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.05.17

Строительство нового терминала в аэропорту Челябинска начнется в 2018 году. / В Челябинске ограничено движение по Комсомольскому проспекту. / Челябинец с пистолетом напал на прохожего.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter