В Челябинске на охраняемой стоянке за ночь сгорели пять машин

Публикации за 26.05.17

Челябинск накрыла очередная волна автоподжогов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, массовое возгорание автомобилей произошло минувшей ночью на платной автостоянке возле дома №2 по улице Марченко. Прибывшие на место пожарные справились с огнем за несколько минут, однако к этому моменту автомобили Range Rover и Skoda выгорели полностью.

Еще двум стоящим поблизости легковушкам причинен значительный ущерб – повреждены стекла и кузов. Также очевидцы сообщают о пятой полыхавшей на стоянке машине однако в МЧС эти данные не подтверждают.

Напомним, предыдущей ночью в Челябинске примерно в то же время сгорел Audi A6, припаркованный во дворе дома по улице Курчатова. Свидетели происшествия утверждают, что легковушку подожгли.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте ЧП работают дознаватели.

В ГУ МЧС не исключают, что причиной возгорания машин на стоянке также явился поджог.

Как уже сообщал «Новый День», эпидемия поджогов автомобилей в Челябинске и окрестностях началась в 2015 году. За один только май было подожжено 20 иномарок. А в одну из июльских ночей сгорели сразу 5 машин. В декабре того же года 4 иномарки пострадали от огня в селе Долгодеревенское Сосновского района.

Отметим, что на сей раз волна поджогов поднялась на фоне попыток передела рынка автостоянок в Челябинске.

Челябинск, Юлия Димова

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