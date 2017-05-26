Для челябинских трамваев запустят «Зеленую волну»

Публикации за 26.05.17

В Челябинске в тестовом режиме запустят «Зеленую волну».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, на улицах Челябинска с июня начнет работать система автоматического регулирования светофоров для трамваев «Зеленая волна». Тестирование пройдет по улице Цвиллинга, от улицы Труда до железнодорожного вокзала. Об этом рассказал начальник городского управления транспорта Роман Болотов.

Челябинск стал первым городом в УрФО, где внедряется система предоставления преимущества при движении трамваям. Аналогичный эксперимент уже проведен в Москве, адаптированное управление светофорами на пути следования транспорта было введено в пробном режиме минувшей осенью. По подсчетам специалистов, «Зеленая волна» помогла уменьшить время ожидания на светофоре не менее чем в 4 раза.

«Электротранспорт очень востребован среди жителей Челябинска. За прошлый год трамваи и троллейбусы перевезли 64 миллиона пассажиров. Цифра внушительная, и наша задача – сделать передвижение людей более комфортным и быстрым», – отметил чиновник.

Стоит отметить, что на сегодняшний день все челябинские трамваи оборудованы многофункциональным навигационным оборудованием, при помощи которого сигналы уходят в систему адаптивного управления светофорами. При подъезде трамвая зажигается разрешающий сигнал, и вагон беспрепятственно проезжает перекресток, не задерживая движение по другим направлениям.

«Глава города Евгений Тефтелев поддержал идею проекта. Через два месяца тестовой работы подведем итоги и определим, насколько увеличилась пропускная способность перекрестков и скорость трамваев. Если результат будет положительным, будем внедрять на других участках в городе», – резюмировал руководитель гортранса.

Челябинцы могут поучаствовать в опросе и высказать своем мнение, на каком участке пути следования трамваев реализация системы будет наиболее актуальна, отметили в пресс-службе мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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