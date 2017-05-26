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Челябинск

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Публикации за 26.05.17

На Южном Урале будут судить хозяина собак, разорвавших 7-летнего мальчика

На Южном Урале будут судить хозяина собак, разорвавших 7-летнего мальчика

В Челябинской области перед судом предстанет владелец собак, до смерти искусавших школьника.

Как уже сообщало РИА , трагедия произошла 18 мая в селе Тюлюк Катав-Ивановского района. Семилетний мальчик шел к бабушке, когда из вольера одного из домов выскочили два пса и набросились на ребенка.

К моменту, когда собак удалось оторвать от малыша, он был уже мертв. На теле погибшего зафиксированы рваные раны головы и шеи.

«Новый День – Челябинск» , и

В ходе прокурорской проверки установлено, что хозяин питомцев, уходя утром на работу, не убедился в том, что надежно запер во дворе лайку и мастиффа. Оставленные без присмотра собаки выбрались в огород, откуда затем выбежали на улицу.

49-летнего селянина, работающего главным инспектором в нацпарке «Зюраткуль», обвинили в причинении смерти по неосторожности.

После утверждения обвинительного заключения материалы дела переданы на рассмотрение в Катав-Ивановский городской суд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.05.17

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