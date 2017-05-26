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Челябинск

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Публикации за 26.05.17

На Южном Урале с крыши поезда сняли подростка

На Южном Урале с крыши поезда сняли подростка

В Челябинской области пассажирский поезд остановили из-за человека на крыше.

Как сообщили РИА в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, сообщение о 17-летнем парне, повисшем на крыше поезда «Нижневартовск – Уфа», поступило от дежурного станции Чурилово. Чтобы снять зацепера с состава, машинисту пришлось применить экстренное торможение.

Прибывшим на место полицейским подросток признался, что приехал в Челябинск на попутках из Нижневартовска и решил без денег добраться до города Бугуруслан в Оренбургской области.

«Новый День – Челябинск» , и

Безбилетный пассажир ухватился за перила уходящего от платформы поезда, а затем планировал перелезть в вагон, однако в итоге оказался на крыше.

В отношении нарушителя возбудили административное дело по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ «Проезд на подножках, крышах вагонов или других неприспособленных для проезда местах».

С молодым человеком провели профилактическую беседу, после чего отпустили.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.05.17

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