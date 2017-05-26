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Публикации за 26.05.17

Южноуральцы попали под обстрел саранчи

Южноуральцы попали под обстрел саранчи

Жителей Челябинской области атаковали сельхозвредители.

Как передает корреспондент РИА , о нашествии саранчи поведали местные жители, накануне побывавшие в Увельском районе.

Пассажиры автобуса, возвращавшиеся из Санарки в Южноуральск, попали под саранчовый град.

Тучи насекомых в считанные мгновения облепили стекла автомобиля. Водитель буквально вслепую пытался проскочить опасный участок, после чего еще долгое время не мог очистить автобус от прямокрылых.

«Новый День – Челябинск» , и

В пресс-службе регионального минсельхоза РИА заверили, что повода для беспокойства нет. С осени 2016 года на Южном Урале фиксируется сокращение численности саранчовых в 6 раз по сравнению с предыдущим годом. «Снизить популяцию сельхозвредителей специалистам удалось за счет обработки пашен в 2014-2015 годах, когда возникла опасность потери урожая», – отметили в ведомстве.

В Минсельхозе также добавили, что с середины мая саранча переживает цикл отрождения личинок. Вероятно, нехватка еды и заставила сельхозвредителей сбиться в стаи.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.05.17

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