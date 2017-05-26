Экс-глава южноуральского села, пойманная на мошенничестве и подлоге, отделалась условным сроком

Публикации за 26.05.17

Экс-глава южноуральского села, «подарившая» сыну земельный участок, отделалась условным сроком.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывшая глава Усть-Багарякского сельского поселения Кунашакского района Эльза Газизова признана виновной в мошенничестве и служебном подлоге.

Следствием и судом установлено, что чиновница, занимая в 2013-2014 годах должность руководителя села, совершила ряд преступлений против власти и собственности. Следователем СК ей было предъявлено обвинение в совершении служебного подлога и мошенничества, связанных с незаконной выдачей гражданам выписок из похозяйственных книг о наличии у них права на земельный участок, на основании которых те незаконно регистрировали право собственности на земельные участки в селе Усть-Багаряк Кунашакского района. Среди прочего, она способствовала в незаконном оформлении своему сыну прав собственности на земельный участок площадью 500 квадратных метров в селе Усть-Багаряк.

Следствием установлена ее причастность к совершению 5 преступных эпизодов. Ущерб в сумме более 80 тысяч рублей, причиненный бюджету муниципалитета, возмещен путем возврата земельного участка в муниципальную собственность. Другой земельный участок возвращен по решению суда законным владельцам.

Приговором суда Газизовой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно. В ходе расследования уголовного дела следователем СК главе Кунашакского района внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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