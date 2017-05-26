Весенний призыв-2017: на службу отправили пятую часть южноуральских новобранцев

В Челябинской области набирает обороты весенняя призывная кампания.
Как сообщил РИА «Новый День» начальник отдела по работе с гражданами военкомата Челябинской области Александр Чернышев, на сегодняшний день государственное задание по призыву выполнено на 21%. В ряды вооруженных сил уже отправили порядка 700 южноуральцев. По традиции, большая часть новобранцев пополнила сухопутные войска, 8 парней будут проходить службу на Черноморском флоте. В ракетные войска отправили 20 южноуральцев, в ряды Нацгвардии – порядка 40 человек.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
Напомним, согласно указу президента весенний призыв в России продлится до 15 июля. Из Челябинской области в ряды вооруженных сил планируется призвать 3,5 тысячи срочников, что на 200 человек меньше, чем в осенний призыв 2016 года.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 26.05.17
Экс-глава южноуральского села, пойманная на мошенничестве и подлоге, отделалась условным сроком. / Южноуральцы попали под обстрел саранчи. / На Южном Урале с крыши поезда сняли подростка. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»