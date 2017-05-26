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Публикации за 26.05.17

Весенний призыв-2017: на службу отправили пятую часть южноуральских новобранцев

Весенний призыв-2017: на службу отправили пятую часть южноуральских новобранцев

В Челябинской области набирает обороты весенняя призывная кампания.

Как сообщил РИА начальник отдела по работе с гражданами военкомата Челябинской области Александр Чернышев, на сегодняшний день государственное задание по призыву выполнено на 21%. В ряды вооруженных сил уже отправили порядка 700 южноуральцев. По традиции, большая часть новобранцев пополнила сухопутные войска, 8 парней будут проходить службу на Черноморском флоте. В ракетные войска отправили 20 южноуральцев, в ряды Нацгвардии – порядка 40 человек.

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, согласно указу президента весенний призыв в России продлится до 15 июля. Из Челябинской области в ряды вооруженных сил планируется призвать 3,5 тысячи срочников, что на 200 человек меньше, чем в осенний призыв 2016 года.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.05.17

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