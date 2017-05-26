На Южном Урале ребенок нашел расчлененные останки

Публикации за 26.05.17

В окрестностях Карабаша обнаружили останки расчлененного трупа.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском следственном отделе, сообщение о страшной находке поступило накануне вечером. По словам звонивших, в заболоченной местности в километре от Карабаша ребенок наткнулся на отрубленную стопу.

На место прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра были обнаружены еще две кисти и одна стопа, а также бедренная кость и внутренности неизвестного существа.

Кому принадлежат останки, правоохранители ответить затруднились и отправили фрагменты конечностей на судмедэкспертизу. По факту случившегося организовали доследственную проверку.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

«Сегодня нам сообщили, что конечности сто процентов принадлежат медведю, – рассказал следователь кыштымского следственного отдела Николай Леготин. – Вероятно, браконьеры распотрошили убитого зверя и выбросили лапы и кишки в болото. Следов самого животного не обнаружено».

В настоящий момент прорабатывается версия о причастности к убийству медведя сотрудников расположенной неподалеку фермы.

В скором времени материалы проверки передадут в местный отдел полиции для дальнейших разбирательств. Следственный комитет убийствами животных не занимается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.05.17

Весенний призыв-2017: на службу отправили пятую часть южноуральских новобранцев. / Экс-глава южноуральского села, пойманная на мошенничестве и подлоге, отделалась условным сроком. / Южноуральцы попали под обстрел саранчи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»