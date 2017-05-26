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Челябинск

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Публикации за 26.05.17

В Челябинске вдвое сжался рынок аренды элитных квартир

В Челябинске вдвое сжался рынок аренды элитных квартир

В Челябинске вдвое сократилось число предложений аренды элитных квартир.

Как передает корреспондент РИА , владельцы недвижимости устали от постоянных поисков платежеспособных арендаторов и предпочли снять свои предложения. Речь идет об объектах, арендная ставка на которые начинается от 30 000 рублей.

Доля элитной арендной недвижимости на городском рынке на данный момент составляет всего 2,3%, хотя год назад этот показатель достигал отметки в 6%. В реальном же выражении, из прежних 206 предложений в городе осталось всего 94 элитных объекта.

Средняя стоимость аренды меблированной квартиры в Челябинске сегодня составляет 11 700 рублей, без мебели – 10 тысяч ровно. При этом объектов без меблировки встречается немного, в основном в Металлургическом и Тракторозаводском районах.

«Что же касается предложений по цене от 30 тысяч, то они, как правило, представлены в виде квартир в элитных ЖК с дизайнерским ремонтом и дорогой техникой», – цитирует «Деловой квартал» главу пресс-службы портала «n1.ru» Анастасию Гриневу.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 26.05.17

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