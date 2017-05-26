В Челябинске вдвое сжался рынок аренды элитных квартир

Публикации за 26.05.17

В Челябинске вдвое сократилось число предложений аренды элитных квартир.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», владельцы недвижимости устали от постоянных поисков платежеспособных арендаторов и предпочли снять свои предложения. Речь идет об объектах, арендная ставка на которые начинается от 30 000 рублей.

Доля элитной арендной недвижимости на городском рынке на данный момент составляет всего 2,3%, хотя год назад этот показатель достигал отметки в 6%. В реальном же выражении, из прежних 206 предложений в городе осталось всего 94 элитных объекта.

Средняя стоимость аренды меблированной квартиры в Челябинске сегодня составляет 11 700 рублей, без мебели – 10 тысяч ровно. При этом объектов без меблировки встречается немного, в основном в Металлургическом и Тракторозаводском районах.

«Что же касается предложений по цене от 30 тысяч, то они, как правило, представлены в виде квартир в элитных ЖК с дизайнерским ремонтом и дорогой техникой», – цитирует «Деловой квартал» главу пресс-службы портала «n1.ru» Анастасию Гриневу.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 26.05.17

«Назовем это Тефтельградом»: жильцы челябинской двухэтажки боятся взрыва газа (ВИДЕО). / На Южном Урале ребенок нашел расчлененные останки. / Весенний призыв-2017: на службу отправили пятую часть южноуральских новобранцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»