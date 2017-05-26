Сельским фельдшерам в Челябинской области станет сложнее получить полмиллиона

Публикации за 26.05.17

Женщинам-фельдшерам усложнили процесс получения «сельского» полумиллиона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, депутаты регионального парламента решили изменить правила предоставления единовременной компенсации для медицинских работников, уехавших работать в сельских населенных пунктах или рабочих поселках.

В соответствии с действующим законодательством, медработники, которые в 2016-2017 годах переедут работать в фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) или здравпункты муниципальных или государственных медучреждений в селах или рабочих поселках, могут рассчитывать на получение единовременной компенсации в размере 500 тысяч рублей. Этот закон принимался для поэтапного снижения дефицита квалифицированных медиков в селах.

Так, медработник, заключивший договор о предоставлении ему единовременной компенсации, обязан в течение пяти лет проработать по основному месту работы. Согласно внесенным в документ изменениям, из 5-летнего обязательного стажа будет исключен период нахождения таких медработников в отпуске по уходу за ребенком. «Этот вопрос подняли депутаты на местах. Была создана рабочая группа. Мы также обращались в прокуратуры, проводили консультации с юристами, знакомились с практикой в других регионах», – рассказал председатель комитета по социальной политике при областной думе Александр Журавлев. По словам депутата, нередко встречаются случаи, когда фельдшеры приезжают работать в село и практически сразу же уходят в декрет, а после в отпуск по уходу за ребенком. В результате медики получают компенсацию, но по факту, на ФАПе не работали, а значит, проблема дефицита кадров решена не была.

Как отметил председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш, депутаты внесли разумное предложение. «Мы тратим бюджетные деньги на то, чтобы в сельских больницах появились фельдшеры. Несмотря на то, что улучшать демографическую ситуацию тоже важно, первая сторона этого вопроса все же остается приоритетной», – подчеркнул он.

Челябинск, Олег Кирьянов

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