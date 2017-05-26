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Челябинск

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Публикации за 26.05.17

В лесу под Чебаркулем найдено тело солдата-срочника, пропавшего в феврале

В лесу под Чебаркулем найдено тело солдата-срочника, пропавшего в феврале

Тело солдата-срочника, исчезнувшего из части замой, обнаружили в одном из лесов Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА , следователи проводят предварительную проверку по факту гибели 21-летнего военнослужащего срочной службы Чебаркульского гарнизона.

Погибший был родом из Саратовской области. До службы в армии, по некоторым данным, вел асоциальный образ жизни – злоупотреблял алкоголем и бродяжничал. Служить он был определен в часть, в которой служит его дядя – офицер пытался следить за молодым человеком и контролировать, чтобы он соблюдал дисциплину. В январе парня отправили в отпуск, а в день предполагаемого возвращения в расположение части, 2 февраля, он позвонил дяде и сообщил, что уже прибыл в казарму. На самом же деле в части молодой человек не появлялся, в связи с чем был объявлен в розыск.

Тело молодого солдата-срочника было найдено в лесу накануне, 25 мая, в районе 2-километровой отметки дороги из Миасса в Чебаркуль, рассказали в следственном ведомстве. Предварительная версия гласит, что парень умер своей смертью по причине длительного отсутствия питья и еды.

«Точная причина смерти будет установлена позднее. Рядом с телом погибшего также найдено костровище. Это может свидетельствовать о том, что в лесу он пробыл довольно долго. Погибший самовольно покинул расположение воинской части в феврале текущего года, в причинах его поступка разбираются военные следователи», – говорится в сообщении.

Челябинск, Олег Кирьянов

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