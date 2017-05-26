Акционеры ММК утвердили годовой отчет и изменили название холдинга

Публикации за 26.05.17

На ММК прошло годовое общее собрание акционеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината, сегодня, 26 мая 2017 года, собрание акционеров утвердило годовой отчет ОАО «ММК» и бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

Также принято решение о выплате дивидендов по результатам работы общества за 2016 отчетный год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 1,242 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Ранее акционерам также были выплачены дивиденды по результатам работы ОАО «ММК» за первое полугодие 2016 отчетного года в размере 0,72 рубля (с учетом налога) на одну акцию.

Собрание акционеров избрало совет директоров ОАО «ММК». В новый состав совета директоров вошли: Виктор Рашников, Павел Шиляев (генеральный директор ОАО «ММК»), Николай Лядов (заместитель генерального директора по продажам ОАО «ММК»), Сергей Ушаков (заместитель генерального директора по производству ОАО «ММК»), Ольга Рашникова (начальник департамента по финансам ООО «МАГСТОРН»), Зумруд Рустамова (заместитель генерального директора АО «Полиметалл УК»), Кирилл Лёвин (заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк»). Кроме того, в состав совета директоров вошли три директора, которые соответствуют критериям независимости, предусмотренным Кодексом корпоративного управления России: Рубен Аганбегян (Президент ПАО Банк «ФК Открытие»), Валерий Марцинович (стратегический директор кластера быстроразвивающихся рынков Европы ООО «Хэй Груп»), Ральф Таваколян Морган (директор департамента компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Кэпитал Партнерс Групп Лимитед»).

Была избрана Ревизионная комиссия в составе: Александр Масленников, Оксана Дюльдина, Галина Акимова. Утвержден аудитор Общества – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Акционеры утвердили размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей в 2017 – 2018 годах.

Кроме того, принято решение об изменении фирменного наименования ОАО «ММК» в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующее:

полное фирменное наименование: публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»;

сокращенное фирменное наименование: ПАО «ММК».

Утвержден Устав ПАО «ММК» и внутренние документы ПАО «ММК», регулирующие деятельность органов ПАО «ММК», в новой редакции.

Новое фирменное наименование ПАО «ММК», Устав и внутренние документы ПАО «ММК» в новой редакции вступают в силу в дату государственной регистрации Устава ПАО «ММК» регистрирующим органом.

По окончании собрания акционеров состоялось первое заседание совета директоров ОАО «ММК», на котором Виктор Рашников был избран председателем.

Челябинск, Виктор Алексеев

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