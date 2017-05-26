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Челябинск

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Публикации за 26.05.17

Маршрута №42 в Магнитогорске больше нет

Маршрута №42 в Магнитогорске больше нет

Мэрия Магнитогорска закрыла маршрут №42.

Как передает корреспондент РИА , такое решение было принято в связи с многочисленными жалобами на некачественное предоставление услуг по пассажирским перевозкам, осуществлением незаконных перевозок, систематическими нарушениями ПДД, авариями, в том числе с пострадавшими, а также отсутствием факта уникальности.

Городская администрация не может гарантировать качество предоставляемых услуг и достаточный уровень перевозок по 42-му маршруту, пишет «Магсити74». В этой связи здесь рекомендуют гражданам воздержаться от поездок по этому маршруту и воспользоваться альтернативой.

К примеру, отмечается, что маршрут №42 на данный момент дублируется следующими маршрутами:

маршрутом №58 – на участке от улицы Труда до конечно;

маршрутом №43 – от улицы Зеленый лог до 50 лет Магнитки, а также от улицы Труда до улицы Грязнова;

маршрутом №51 – от улицы Труда до конечной;

маршрутом №50 – от Вокзальной до конечной;

маршрутом №31 – от начальной до Гагарина, а также от Вокзальной до конечной;

маршрутом №40 – от Труда до Гагарина, а также от Вокзальной до конечной;

маршрутом №7 – от начальной до Гагарина;

маршрутом №46 – от Вокзальной до конечной.

На данный момент полиция Магнитогорска и городская администрация проводят мероприятия по пресечения незаконной деятельности перевозчика.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 26.05.17

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