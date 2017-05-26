Южноуральцев заставят чипировать своих собак и кошек

Публикации за 26.05.17

Жителей Челябинской области могут обязать чипировать и завести паспорта на своих домашних животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тема беспризорных животных обсуждалась во время круглого стола, организованного Общественной палатой Челябинской области. В рамках этого мероприятия и было принято решение о разработке закона об ответственном отношении к домашним животным.

«Отлов бездомных животных – это лишь факт борьбы с последствиями. Дабы справиться с причиной такого положения дел, нужно добиться изменения законодательства и менталитета граждан. Нужно прививать людям чувство ответственности за тех, кого они приручили», – цитирует «Комсомолькая правда» первого заместителя главы Челябинска Юрия Параничева.

Дабы исправить сложившуюся ситуацию, было предложено ввести в регионе обязательное чипирование всех домашних животных. В этом случае, если питомец потеряется, устройство поможет быстро вернуть его владельцу. Ну, а если владелец откажется забрать животное обратно, ему будет грозить штраф.

Соответствующий проект закона уже направлен на имя председателя законодательного собрания региона Владимира Мякуша. Отмечается, что в план мероприятий включены обязательная вакцинация домашних питомцев, запрет продажи домашних животных на рынках, а также патентование их разведения.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 26.05.17

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