NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 26.05.17

Челябинка попала в сотню самых «горячих» участниц конкурса журнала Maxim

Челябинка попала в сотню самых «горячих» участниц конкурса журнала Maxim

Жительница Челябинска вышла в финал конкурса журнала Maxim.

Как передает корреспондент РИА , мужской журнал Maxim завершил первый этап ежегодного конкурсного отбора, определив сто самых привлекательных участниц. В июне они отправятся в Москву на кастинг. В сотню самых «горячих» участниц, выбранных читателями журнала, вошла и жительница Челябинска. Она заняла четвертую строчку ТОП-100, пропустив вперед девушек из Москвы, Нижнего Новгорода и Новосибирска.

В рамках конкурса южноуральская красавица приняла участие в 15 тысячах 109 «битвах», победив в 8 тысячах 245 из них.

Московский этап борьбы за право оказаться на обложке журнала пройдет с 3 по 5 июня. Он определит 10 финалисток.

Кстати, в прошлом году в ТОП-100 также попала представительница Челябинска. Однако победить в конкурсе ей не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.05.17

Южноуральцев заставят чипировать своих собак и кошек. / Маршрута №42 в Магнитогорске больше нет. / Акционеры ММК утвердили годовой отчет и изменили название холдинга.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter