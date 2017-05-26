Челябинка попала в сотню самых «горячих» участниц конкурса журнала Maxim

Публикации за 26.05.17

Жительница Челябинска вышла в финал конкурса журнала Maxim.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужской журнал Maxim завершил первый этап ежегодного конкурсного отбора, определив сто самых привлекательных участниц. В июне они отправятся в Москву на кастинг. В сотню самых «горячих» участниц, выбранных читателями журнала, вошла и жительница Челябинска. Она заняла четвертую строчку ТОП-100, пропустив вперед девушек из Москвы, Нижнего Новгорода и Новосибирска.

В рамках конкурса южноуральская красавица приняла участие в 15 тысячах 109 «битвах», победив в 8 тысячах 245 из них.

Московский этап борьбы за право оказаться на обложке журнала пройдет с 3 по 5 июня. Он определит 10 финалисток.

Кстати, в прошлом году в ТОП-100 также попала представительница Челябинска. Однако победить в конкурсе ей не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.05.17

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