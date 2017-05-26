Неблагоприятные метеоусловия задержатся на Южном Урале

Публикации за 26.05.17

Неблагоприятные условия продлятся в Челябинской области до вечера субботы.

Как сообщили агентству «Новый День» в Челябинском ЦГМС, с 19 часов 26 мая до 14 часов 27 мая в областном центре будут наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

«В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями, объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», – заявляют синоптики.

Кроме того, по данным пресс-службы министерства экологии Челябинской области, с 14 часов 26 мая до 19 часов 27 мая аналогичный режим будет действовать в Карабаше.

Кроме того, аналогичное предупреждение действует для ряда промышленных предприятий, работающих на территории Южного Урала.

Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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