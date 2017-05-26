NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 26.05.17

Неблагоприятные метеоусловия задержатся на Южном Урале

Неблагоприятные метеоусловия задержатся на Южном Урале

Неблагоприятные условия продлятся в Челябинской области до вечера субботы.

Как сообщили агентству в Челябинском ЦГМС, с 19 часов 26 мая до 14 часов 27 мая в областном центре будут наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

«В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями, объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», – заявляют синоптики.

Кроме того, по данным пресс-службы министерства экологии Челябинской области, с 14 часов 26 мая до 19 часов 27 мая аналогичный режим будет действовать в Карабаше.

Кроме того, аналогичное предупреждение действует для ряда промышленных предприятий, работающих на территории Южного Урала.

Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.05.17

Челябинка попала в сотню самых «горячих» участниц конкурса журнала Maxim. / Южноуральцев заставят чипировать своих собак и кошек. / Маршрута №42 в Магнитогорске больше нет.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter