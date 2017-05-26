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Челябинск

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Публикации за 26.05.17

Жительницу Челябинской области, придушившую младенца грудью, ограничили в свободе

Жительницу Челябинской области, придушившую младенца грудью, ограничили в свободе

В Челябинской области вынесли приговор многодетной матери, погубившей новорожденного во сне.

Как уже сообщало РИА , трагедия произошла в декабре прошлого года. 31-летняя жительница Катав-Ивановска во время кормления двухмесячного сына уснула, перекрыв ребенку доступ кислорода. Малыш задохнулся. По факту случившегося возбудили уголовное дело. В ходе следствия установлено, что перед тем, как уснуть, женщина выпила литр пива.

Как рассказали в пресс-службе Катав-Ивановского городского суда, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности признала вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке.

Подсудимой назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. В течение полугода женщине запрещено без разрешения покидать город, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.05.17

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