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Публикации за 26.05.17

В хлам: в Челябинске задержали более десятка пьяных школьников / Отметили последний звонок

В хлам: в Челябинске задержали более десятка пьяных школьников Отметили последний звонок

Челябинские выпускники весело отпраздновали окончание учебного года.

Как сообщили РИА в пресс-службе УМВД по Челябинску, 24 и 25 мая в торжественных мероприятиях, посвященных последнему звонку, участвовали более 13,8 тысяч выпускников школ.

Общественный порядок обеспечивали около 200 полицейских. Стражи порядка дежурили в школах, на дорогах вблизи учебных заведений, осматривали парки и скверы.

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В результате к административной ответственности были привлечены 18 несовершеннолетних. За распитие алкоголя в запрещенных местах задержали 5 подростков, еще 6 человек разгуливали по Челябинску в нетрезвом виде.

По статье 20.22 КоАП РФ «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, распитие ими алкогольной продукции» составлено 3 протокола. В связи с тем, что нарушители не достигли возраста административной ответственности (16 лет), протоколы были составлены на законных представителей», – отметили в пресс-службе городской полиции. Еще двух подростков привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и курение в общественных местах. Впоследствии задержанных нарушителей передали родителям.

Добавим, в ходе рейда также задержали двух взрослых, решивших отпраздновать окончание учебного года вместе с молодежью. Обоих обвинили в вовлечении детей в распитие алкоголя.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.05.17

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