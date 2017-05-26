Общественники: челябинские власти уничтожают памятник природы (ФОТО)

Публикации за 26.05.17

Челябинских чиновников уличили в массовом уничтожении реликтовых сосен.

Как передает РИА «Новый День», о фактах нарушения рекламного и природоохранного законодательства общественникам сообщили бдительные горожане. В ходе выездной проверки представители Общероссийского народного фронта выявили в Челябинском городском бору, признанном памятником природы, около сотни деревьев, пострадавших при подготовке спортивного мероприятия «Городская прогулка-2017». Таблички с указанием маршрутов трасс организаторы пешеходного флешмоба (городское управление по физкультуре, спорту и туризму) прикрепили к многовековым соснам металлическими скобами.

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По словам экспертов, такого рода крепления влияют на целостность коры деревьев и в скором времени могут вызвать их гибель.

Кроме того, установка табличек на стволах зеленых насаждений нарушает правила благоустройства Челябинска, утвержденные городской Думой в декабре 2015 года.

Ко всему прочему, на соснах развешено около сотни рекламных листовок с информацией о грядущем мероприятии, а это уже нарушение рекламного законодательства.

По итогам мониторинга активисты обратились с жалобами на массовое вредительство городского бора в прокуратуру.

Добавим, за подобное нарушение должностным лицам грозит административный штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, юридическим – до 100 тысяч.

Челябинск, Юлия Димова

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