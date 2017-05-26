Прокуратура начала проверку челябинского кафе, в которое не пустили инвалида-колясочника

Публикации за 26.05.17

Прокурор Челябинской области приказал разобраться с кафе, куда не пустили инвалида-колясочника.

Как уже сообщал «Новый День», об инциденте журналистам рассказала одна из горожанок, ставшая свидетельницей происшествия.

«На входе в заведение две распашные двери, однако, одна из них осталась закрытой, – рассказала челябинка. – Заведующая кафе куда-то звонила и пыталась уточнить, как открыть дверь. Причем, делалось это только после того, как я сама ее позвала. На все вопросы по поводу пожарной безопасности она не реагировала – продолжала молча дергать створку двери».

В итоге проблема была решена весьма оригинальным способом: мужчине-инвалиду предложили отобедать прямо на улице возле служебного входа в заведение. В качестве импровизированного стола ему предложили стул. Челябинку возмутило такое отношение.

После многочисленных публикаций в СМИ прокурор Челябинской области Александр Кондратьев поручил организовать проверку, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурору Калининского района Челябинска дано поручение о проведении проверки с привлечением представителей общественной организации инвалидов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению норм федерального законодательства о защите прав инвалидов со стороны предприятия общественного питания.

Результаты проверки поставлены на контроль, в случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры исчерпывающие прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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