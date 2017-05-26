NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 26.05.17

Прокуратура начала проверку челябинского кафе, в которое не пустили инвалида-колясочника

Прокуратура начала проверку челябинского кафе, в которое не пустили инвалида-колясочника

Прокурор Челябинской области приказал разобраться с кафе, куда не пустили инвалида-колясочника.

Как уже сообщал , об инциденте журналистам рассказала одна из горожанок, ставшая свидетельницей происшествия.

«На входе в заведение две распашные двери, однако, одна из них осталась закрытой, – рассказала челябинка. – Заведующая кафе куда-то звонила и пыталась уточнить, как открыть дверь. Причем, делалось это только после того, как я сама ее позвала. На все вопросы по поводу пожарной безопасности она не реагировала – продолжала молча дергать створку двери».

В итоге проблема была решена весьма оригинальным способом: мужчине-инвалиду предложили отобедать прямо на улице возле служебного входа в заведение. В качестве импровизированного стола ему предложили стул. Челябинку возмутило такое отношение.

После многочисленных публикаций в СМИ прокурор Челябинской области Александр Кондратьев поручил организовать проверку, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурору Калининского района Челябинска дано поручение о проведении проверки с привлечением представителей общественной организации инвалидов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению норм федерального законодательства о защите прав инвалидов со стороны предприятия общественного питания.

Результаты проверки поставлены на контроль, в случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры исчерпывающие прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.05.17

Родители погибшего в ДТП южноуральца, утверждают, что их сына пытали и убили. Полиция категорически отказывается реагировать на заявления. / Общественники: челябинские власти уничтожают памятник природы (ФОТО). / В хлам: в Челябинске задержали более десятка пьяных школьников. Отметили последний звонок.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter