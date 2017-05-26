На Южном Урале «убитые» дороги растянулись на 208 километров (ФОТО)

Публикации за 26.05.17

Улично-дорожной сети Челябинской области требуется срочный ремонт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожные инспекторы Общероссийского народного фронта подвели предварительные итоги проекта «Карта убитых дорог». С начала года жители Челябинской области оставили 234 жалобы на плохое качество асфальтового покрытия.

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На сегодняшний день, по мнению южноуральцев, в срочном ремонте нуждается 208 километров автодорог региона.

Дорожный антирейтинг возглавляет Челябинск. Не на много отстают Миасс, Магнитогорск и Верхний Уфалей. Кстати, в Уфалее зияющие в асфальте дыры обнаружены прямо на гостевом маршруте – улицах Победы, Бабикова и Ленина.

В Челябинске наиболее аварийными считают участки дорог по улице Танкистов (от проспекта Ленина до улицы Щербаковской 2-ой), по улице Гагарина (от Копейского шоссе до улицы Дзержинского), Свердловском проспекте (от улицы Куйбышева до улицы Островского) и на проспекте Победы (от улицы Болейко до улицы Российской, в том числе на Ленинградском мосту).

В большинстве случаев проезду мешает разрушенный верхний асфальтовый слой, высокая колея, и утопленные в асфальт люки.

Фото ОНФ

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.05.17

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