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Челябинск

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Публикации за 26.05.17

На Южном Урале «убитые» дороги растянулись на 208 километров (ФОТО)

На Южном Урале «убитые» дороги растянулись на 208 километров (ФОТО)

Улично-дорожной сети Челябинской области требуется срочный ремонт.

Как передает корреспондент РИА , дорожные инспекторы Общероссийского народного фронта подвели предварительные итоги проекта «Карта убитых дорог». С начала года жители Челябинской области оставили 234 жалобы на плохое качество асфальтового покрытия.

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На сегодняшний день, по мнению южноуральцев, в срочном ремонте нуждается 208 километров автодорог региона.

Дорожный антирейтинг возглавляет Челябинск. Не на много отстают Миасс, Магнитогорск и Верхний Уфалей. Кстати, в Уфалее зияющие в асфальте дыры обнаружены прямо на гостевом маршруте – улицах Победы, Бабикова и Ленина.

Новый День: На Южном Урале ''убитые'' дороги растянулись на 208 километров (ФОТО)

В Челябинске наиболее аварийными считают участки дорог по улице Танкистов (от проспекта Ленина до улицы Щербаковской 2-ой), по улице Гагарина (от Копейского шоссе до улицы Дзержинского), Свердловском проспекте (от улицы Куйбышева до улицы Островского) и на проспекте Победы (от улицы Болейко до улицы Российской, в том числе на Ленинградском мосту).

Новый День: На Южном Урале ''убитые'' дороги растянулись на 208 километров (ФОТО)

В большинстве случаев проезду мешает разрушенный верхний асфальтовый слой, высокая колея, и утопленные в асфальт люки.

Фото ОНФ
Фото ОНФ

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.05.17

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