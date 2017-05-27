В Магнитогорске маршрутка столкнулась с иномаркой и врезалась в столб, есть пострадавшие

Публикации за 27.05.17

В Магнитогорске маршрутка без тормозов въехала в легковушку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня около 13 часов возле торгового комплекса «Весна».

По данным очевидцев, водитель «Газели» 31-ого маршрута на полном ходу врезался в стоявший на светофоре Hyndai Accent. «Затем «Газель» въехала в столб, а легковушку от удара отбросило на переходивших дорогу женщину с ребёнком. Мальчик двух лет ударился головой об асфальт», – написала в соцсетях свидетельница происшествия.

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На место ЧП прибыли четыре экипажа скорой. Пострадавшего малыша с сотрясением мозга доставили в больницу. В результате аварии травмы получили несколько пассажиров маршрутки, а также иномарки. Точное число пострадавших и причины ДТП на данный момент устанавливаются. По факту случившегося проводится расследование.

По одной из версий, авария произошла из-за неисправности маршрутного такси – у «Газели» отказали тормоза.

Челябинск, Юлия Димова

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