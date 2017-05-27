Организатор антикоррупционного митинга в Челябинске обжалует арест в ЕСПЧ

Публикации за 27.05.17

Челябинский координатор штаба Алексея Навального, арестованный после проведения митинга, подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

Как уже сообщало РИА «Новый День», правозащитник Алексей Табалов, устроивший 26 марта на Алом поле акцию протеста против коррупции, по решению Центрального районного суда был арестован сроком на 10 суток. Правозащитника признали виновным в нарушении порядка организации митинга и взяли под стражу в зале суда.

По мнению самого Табалова, власти России нарушили его право на справедливое судебное разбирательство, в связи с чем он и обратился в ЕСПЧ. «Руками адвоката Андрея Лепёхина подал иск в Европейский суд по правам человека о незаконном аресте на 10 суток в связи с участием в митинге против коррупции в Челябинске», – написал правозащитник на своей странице в ЖЖ.

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Также местный лидер несистемной оппозиции планирует обжаловать в Европейском суде отказ мэрии согласовать антикоррупционное мероприятие, в тот день проходившее во многих городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Напомним, акция протеста собрала в южноуральской столице около 3 тысяч участников. Организаторам было отказало в проведении митинга под предлогом того, что все площадки в городе уже заняты другими мероприятиями, в том числе 72 пикетами экологов, в каждом из которых участвовали по 2 человека. В итоге несанкционированный митинг оформили в виде народных гуляний. Колонна протестующих, скандировавшая лозунги: «Димон, пошел вон!», «Власть – это мы!», прошествовала по проспекту Ленина, затем свернула на Кировку, откуда затем возвратилась в сквер на Алом поле.

Впоследствии более десятка активистов задержали полицейские. На большинство из них были составлены административные протоколы за участие в стихийном митинге. По решению суда нескольких задержанных приговорили к штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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