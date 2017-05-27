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Челябинск

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Публикации за 27.05.17

Организатор антикоррупционного митинга в Челябинске обжалует арест в ЕСПЧ

Организатор антикоррупционного митинга в Челябинске обжалует арест в ЕСПЧ

Челябинский координатор штаба Алексея Навального, арестованный после проведения митинга, подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

Как уже сообщало РИА , правозащитник Алексей Табалов, устроивший 26 марта на Алом поле акцию протеста против коррупции, по решению Центрального районного суда был арестован сроком на 10 суток. Правозащитника признали виновным в нарушении порядка организации митинга и взяли под стражу в зале суда.

По мнению самого Табалова, власти России нарушили его право на справедливое судебное разбирательство, в связи с чем он и обратился в ЕСПЧ. «Руками адвоката Андрея Лепёхина подал иск в Европейский суд по правам человека о незаконном аресте на 10 суток в связи с участием в митинге против коррупции в Челябинске», – написал правозащитник на своей странице в ЖЖ.

«Новый День – Челябинск» , и

Также местный лидер несистемной оппозиции планирует обжаловать в Европейском суде отказ мэрии согласовать антикоррупционное мероприятие, в тот день проходившее во многих городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Напомним, акция протеста собрала в южноуральской столице около 3 тысяч участников. Организаторам было отказало в проведении митинга под предлогом того, что все площадки в городе уже заняты другими мероприятиями, в том числе 72 пикетами экологов, в каждом из которых участвовали по 2 человека. В итоге несанкционированный митинг оформили в виде народных гуляний. Колонна протестующих, скандировавшая лозунги: «Димон, пошел вон!», «Власть – это мы!», прошествовала по проспекту Ленина, затем свернула на Кировку, откуда затем возвратилась в сквер на Алом поле.

Впоследствии более десятка активистов задержали полицейские. На большинство из них были составлены административные протоколы за участие в стихийном митинге. По решению суда нескольких задержанных приговорили к штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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