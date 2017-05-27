На Южном Урале ищут супругов, упавших на квадроцикле в реку

Публикации за 27.05.17

В Челябинской области разыскивают молодую пару, сорвавшуюся на квадроцикле в реку.

Как передает РИА «Новый День», о ЧП, произошедшем в ночь на 27 мая в Усть-Катавском районе, сообщили в соцсетях. «Все, кто на машинах, или у кого есть лодки, резиновые штаны, сапоги, поисковые собаки, да, вообще, все люди города Трехгорный, Юрюзань, Катав-Ивановск, Огромная просьба: помочь спасательной группе найти замечательную пару. Сегодня ночью ребята упали в реку в посёлке Вязовая, их ищут уже 12 часов», – написал участник сообщества «Подслушано Трехгорный».

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По данным очевидцев, 25-летние супруги, жители Трехгорного, катаясь на квадроцикле, упали с дамбы в реку Юрюзань.

На данный момент водолазы обнаружили на дне водоема транспорт. Тела супругов до сих пор не найдены. В настоящий момент розыск молодой пары приостановлен. Поисковые работы возобновят утром 28 мая.

Челябинск, Юлия Димова

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