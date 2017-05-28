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Челябинск

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Публикации за 28.05.17

В Челябинске толпа подростков напала на полицейских

В Челябинске толпа подростков напала на полицейских

В Челябинске разъяренные подростки атаковали полицейские автомобили.

Как передает корреспондент РИА , массовые беспорядки с участием несовершеннолетних произошли накануне днем во время фестиваля красок, проходившего возле ТРК «Горки». На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как несовершеннолетние, выкрикивая нецензурные слова, окружают полицейский УАЗ, а затем пинают и закидывают машину красками. Экипаж ППС, не выходя из автомобиля, пытается уехать с места происшествия, в ответ нападавшие буквально выдавливают служебный УАЗ из толпы.

«Новый День – Челябинск» , и

На этом беспорядки не заканчиваются. Участники фестиваля находят другой полицейский автомобиль и проделывают с ним тоже самое.

Толпа дебоширов расходится лишь после вызова дополнительных нарядов полиции. В результате происшествия задержаны несколько подростков.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.05.17

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