В Челябинске толпа подростков напала на полицейских

Публикации за 28.05.17

В Челябинске разъяренные подростки атаковали полицейские автомобили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», массовые беспорядки с участием несовершеннолетних произошли накануне днем во время фестиваля красок, проходившего возле ТРК «Горки». На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как несовершеннолетние, выкрикивая нецензурные слова, окружают полицейский УАЗ, а затем пинают и закидывают машину красками. Экипаж ППС, не выходя из автомобиля, пытается уехать с места происшествия, в ответ нападавшие буквально выдавливают служебный УАЗ из толпы.

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На этом беспорядки не заканчиваются. Участники фестиваля находят другой полицейский автомобиль и проделывают с ним тоже самое.

Толпа дебоширов расходится лишь после вызова дополнительных нарядов полиции. В результате происшествия задержаны несколько подростков.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

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