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Публикации за 28.05.17

На Южном Урале нашли пассажирку затонувшего в реке квадроцикла

На Южном Урале нашли пассажирку затонувшего в реке квадроцикла

Спасатели и волонтеры обнаружили жительницу Трехгорного, упавшую с мужем в реку. Женщина мертва.

Как уже сообщало РИА , трагедия произошла в ночь на 27 мая. Супруги ехали на квадроцикле вдоль берега реки Юрюзань возле поселка Вязовая.

В какой-то момент водитель потерял управление, машина сорвалась с дамбы и упала в воду. На место происшествия вызвали спасателей. К поискам супругов также подключились волонтеры из Трехгорного, Усть-Катава и других городов. Накануне десятки людей прочесывали на лодках водоем, осматривали берег и примыкающую к нему территорию.

К вечеру на дне реки удалось обнаружить упавший квадроцикл. Ближе к ночи поиски приостановили. Спасательные работы возобновили сегодня утром.

«Новый День – Челябинск» , и

Как отмечают волонтеры в соцсетях, около 10 часов в районе поселка Минка обнаружена мертвой 25-летняя женщина. Поиски упавшего в реку мужчины продолжаются. «Только что позвонила мужу, он военный, принимает участие в поисках. Девушку нашли, погибла. Ищут парня, он в камуфляжной одежде, поэтому искать сложнее», – написала участница сообщества «Подслушано Трехгорный».

Волонтеры уже организовали сбор средств семье погибшей: дома у супругов осталась маленькая дочь.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.05.17

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