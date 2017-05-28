На трассе Челябинск – Курган грузовик протаранил иномарку и ВАЗ: пострадали восемь человек

Публикации за 28.05.17

На южноуральской трассе в столкновении грузовика с двумя легковушками пострадали около десятка человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, крупная авария произошла накануне около 16 часов на 35 километре автодороги Челябинск – Курган.

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По данным очевидцев, возле поворота к селу Миасское грузовик на полном ходу врезался в ВАЗ-2115, от удара легковушка влетела в Hyundai. Как отмечают свидетели происшествия в соцсетях, в момент ДТП в салоне иномарки находились двое детей. Их состояние на данный момент уточняется.

По предварительным данным, всего в аварии пострадало восемь человек, трех госпитализировали. Информации о погибших нет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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