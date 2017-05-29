Топ-менеджеров Челябинского оперного будут судить за взятки

Публикации за 29.05.17

Дело руководителей Челябинского театра оперы и балеты направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, прокуратура Центрального района областного центра утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора по эксплуатации академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки» Юрия Резепина и главного инженера учреждения Виктора Квасова, обвиняемых в получении взяток в крупном размере.

По версии следствия, сотрудники театра с сентября 2015 по март 2016 года за приемку выполненных ремонтных работ получили от представителей ряда коммерческих предприятий взятки на общую сумму 254 тысячи рублей. Кроме того, они планировали получить еще 101 тысячу рублей, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе расследования на имущество обвиняемых – автомобили и земельный участок наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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