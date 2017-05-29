В Челябинске «управляйка» оставила ресурсоснабжающую организацию без денег жильцов

Публикации за 29.05.17

Одна из управляющих компаний Челябинска похитила у жильцов 3 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в ходе прокурорской проверки надзорное ведомство установило, что ТСЖ «Арго» задолжало МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» кругленькую сумму за теплоснабжение.

В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что ТСЖ заключило договор на обслуживание многоквартирного дома №51-«а» по улице Молодогвардейцев с ООО УК «Территория комфорта». По условиям документа, именно управляющая компания должна была собирать коммунальные платежи и перечислять их для оплаты оказанных услуг МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». Однако вместо этого с сентября 2013 по май 2017 года неустановленные пока лица из числа руководителей управляющей компании присвоили более 3 миллионоврублей, предназначенных для перечисления ресурсоснабжающей организации.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения отдел по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Калининский» СУ УМВД России по Челябинску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.05.17

Топ-менеджеров Челябинского оперного будут судить за взятки. / Венера против Меркурия. Гороскоп РИА «Новый День» на 1 – 4 июня 2017. / На трассе Челябинск – Курган грузовик протаранил иномарку и ВАЗ: пострадали восемь человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»