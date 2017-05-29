Челябинский спортсмен, убивший родителей молотком, предстанет перед судом

Публикации за 29.05.17

Жителя Челябинска будут судить за двойное убийство, совершенное с особой жестокостью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, преступление произошло 11 июня 2016 года в квартире по улице Куйбышева.

В тот вечер между молодым человеком и его отцом произошел конфликт. По версии следствия, в ходе разборок 19-летний сын начал запинывать отца и бить кулаками, затем схватил молоток и несколько раз ударил его по голове.

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Зверская расправа происходила на глазах у матери семейства. Испугавшись, что она сообщит о случившемся в полицию, молодой человек также набросился на женщину с молотком, три раза ударив ее по голове.

Затем нападавший поджег шкаф с одеждой и скрылся.

В ходе ликвидации пожара в квартире были найдены мертвыми мужчина и женщина. Вскрытие показало, что супруги скончались от полученных черепно-мозговых травм.

Впоследствии подозреваемого в тяжком преступлении задержали. В отношении молодого человека, спортсмена и учащегося колледжа, возбудили сразу два уголовных дела – «Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление» и «Умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога».

Отметим, причиненный пожаром ущерб оценили в 121 тысячу рублей.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовных дел направлены на рассмотрение в суд.

Челябинск, Юлия Димова

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