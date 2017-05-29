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Публикации за 29.05.17

Женщина с 17-летней дочерью сгорели во время пожара в Златоусте

Женщина с 17-летней дочерью сгорели во время пожара в Златоусте

Две жительницы южноуральского поселка погибли в пламени.

Как передает корреспондент РИА , трагедия произошла в ночь с 27 на 28 мая в златоустовском поселке Комсомольский.

Загорелся дом в частном секторе на улице Уральская, где жили 7 человек: семейная пара, трое их детей и два брата жены. Пожар обнаружил один из братьев хозяйки. Проснувшись, он разбудил женщину и 17-летнюю племянницу.

Огонь распространялся очень быстро, и к тому времени, как мужчина разбудил брата, пламя достигало потолка. Дядья бросились спасать самых маленьких членов семьи. Им на выручку подоспели соседи, выломавшие к тому времени окна и принявшие из рук мужчин дошкольников. Однако пока вытаскивали малышей, женщина и ее дочь оказались заперты в пылающем доме. В результате они обе погибли. Муж хозяйки в эту ночь был на работе.

По предварительной информации, причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. Члены семьи часто курили во дворе, и, по словам пожарных, именно там находился очаг возгорания, пишет «Златоуст74». По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, пожар тушили 5,5 часов. На месте были задействованы 20 человек личного состава и 5 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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