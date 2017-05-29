NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , ,

Публикации за 29.05.17

В Челябинске из-за перевертыша маршрутки пострадал человек

В Челябинске из-за перевертыша маршрутки пострадал человек

В Челябинске маршрутный автобус врезался в столб и перевернулся.

Как передает корреспондент РИА , авария произошла в минувшее воскресенье около 22:30 рядом с домом №80 по Университетской набережной. Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях.

По словам очевидцев, водитель микроавтобуса не справился с управлением, и автомобиль врезался в столб, после чего перевернулся.

По данным отдела пропаганды ГИБДД Челябинска, в результате аварии пострадал ехавший в машине мужчина. Был ли он водителем или тот сбежал, бросив автомобиль и пассажира, пока неизвестно.

Пострадавший с переломом бедра, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставлен в больницу. По факту происшествия ведется административное расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.05.17

Женщина с 17-летней дочерью сгорели во время пожара в Златоусте. / В Челябинске «управляйка» оставила ресурсоснабжающую организацию без денег жильцов. / Челябинский спортсмен, убивший родителей молотком, предстанет перед судом.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter