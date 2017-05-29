В Челябинске из-за перевертыша маршрутки пострадал человек

Публикации за 29.05.17

В Челябинске маршрутный автобус врезался в столб и перевернулся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в минувшее воскресенье около 22:30 рядом с домом №80 по Университетской набережной. Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях.

По словам очевидцев, водитель микроавтобуса не справился с управлением, и автомобиль врезался в столб, после чего перевернулся.

По данным отдела пропаганды ГИБДД Челябинска, в результате аварии пострадал ехавший в машине мужчина. Был ли он водителем или тот сбежал, бросив автомобиль и пассажира, пока неизвестно.

Пострадавший с переломом бедра, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставлен в больницу. По факту происшествия ведется административное расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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