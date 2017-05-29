Пропавшие челябинец с двухлетним сыном найдены мертвыми в салоне ВАЗа

Публикации за 29.05.17

В Челябинске расследуют дело о гибели мужчины с маленьким сыном.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, 48-летний челябинец вместе с двухлетним ребенком пропал еще 16 мая.

Не дождавшись возвращения близких, родственники заявили об их исчезновении в полицию. Мать пропавшего мальчика пояснила, что отец увез ребенка на машине. По факту гибели двух человек возбудили уголовное дело.

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В минувшее воскресенье в полицию поступил звонок от жителей дома по улице Шаумяна. Горожане заявили, что из припаркованного во дворе ВАЗа на всю округу разносится трупный запах.

Прибывшие на место следователи вскрыли тонированный автомобиль и обнаружили на заднем сидении разлагающиеся трупы мальчика и его отца. В СК отмечают, что признаков насильственной смерти на телах погибших не зафиксировано.

По одной из версий, мужчина умер от передозировки наркотиков. От чего скончался малыш, на данный момент выясняется.

Точные причины гибели челябинцев будут установлены по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Челябинск, Юлия Димова

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