То туалетов нет, то купаться нельзя: челябинские пляжи не готовы к купальному сезону

Публикации за 29.05.17

Почти половина пляжей Челябинска не готова к открытию купального сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 3 дня до начала лета 5 из 9 городских пляжей готовы к техническому освидетельствованию органом Государственной инспекции по маломерным судам. Об этом заявил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Александр Рымарев.

По словам чиновника, на сегодняшний день принять посетителей могут лишь четыре пляжа на берегу Шершневского водохранилища («Западный», городской и «Белый Парус» в поселке Шершни и городской пляж №3 «Ясень» в поселке АМЗ), а также пляж «Солнечный берег» на озере Смолино.

По результатам комиссионного объезда выявлено, что пляжи на пересечении улиц Бобруйской и Новороссийской, «Прибой» (за домом № 79 по улице Новороссийской) и пляж рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на Первом озере, пока не готовы к освидетельствованию органом ГИМС из-за отсутствия пляжной инфраструктуры. А Центр активного отдыха «Русские Забавы» (1-й километр шоссе Западное на берегу Шершневского водохранилища) и вовсе не предназначен для купания по своему функционалу.

Что интересно, в этом году власти Челябинска, поместив в список мест пляжного отдыха «Русские забавы», совсем забыли про «путинский» пляж в Ленинском районе: расположившемуся на берегу озера Смолино «Восходу» в сердцах чиновников места не нашлось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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