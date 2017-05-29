Мимо кассы: в Магнитогорске продавец увела из магазина сантехники более полумиллиона рублей

Публикации за 29.05.17

Жительницу Магнитогорска будут судить за растрату денег работодателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, крупная недосдача обнаружилась в магазине сантехники и другого оборудования для дома ООО «Тепломир».

По версии следствия, в 2014-2016 годах одна из сотрудниц организации, заключив сделки с контрагентами и получив от них деньги за поставленные товары, не сдала в кассу порядка 640 тысяч рублей.

Похищенными деньгами работница магазина распорядилась по своему усмотрению.

Вскоре женщину задержали, обвинив в присвоении и растрате, совершенных в крупном размере.

После утверждения обвинительного заключения материалы дела направили на рассмотрение в суд.

Челябинск, Юлия Димова

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