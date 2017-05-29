В Челябинске готовят еще один митинг против коррупции

Публикации за 29.05.17

В администрацию Челябинска поступила заявка о проведении антикоррупционного митинга.

Как передает РИА «Новый День», протестная акция «для создания в стране атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любом ее проявлении» запланирована на 12 июня в сквере на Алом поле. «Заявленная численность – 1 тысяча человек», – сообщил на своей странице координатор челябинского штаба Алексея Навального Алексей Табалов.

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Сторонники несистемной оппозиции планируют потребовать расследования фактов коррупции высших должностных лиц страны. Акции пройдут в десятках городах России, в том числе в столице. Организаторы акции надеются собрать в Москве до 15 тысяч участников.

В списке южноуральских городов помимо Челябинска также значится Магнитогорск.

Напомним, последний несанкционированный митинг в Челябинске 26 марта, вылился в череду административных дел, возбужденных в отношении активных участников стихийного шествия.

Сам Табалов за нарушение порядка организации митинга был арестован на 10 суток. Еще нескольким челябинцам, присутствовавшим на несанкционированном митинге, выписали 10-тысячные штрафы.

Сам Табалов намерен обжаловать решение Центрального райсуда об аресте в Европейский суд по правам человека. Кроме того, в ЕСПЧ будет подана жалоба на отказ администрации Челябинска согласовать антикоррупционное мероприятие под предлогом проведения экологических пикетов и сдачи норм ГТО.

Челябинск, Юлия Димова

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