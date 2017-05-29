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Публикации за 29.05.17

Южноуральские родители оказались не готовы ЕГЭ

Южноуральские родители оказались не готовы ЕГЭ

В России стартовал основной этап сдачи единого государственного экзамена.

Напомним, в текущем году государственную итоговую аттестацию намерены пройти более 15 тысяч южноуральских выпускников. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, физика и биология. Всего в Челябинской области работает 85 пунктов сдачи ЕГЭ. При этом все без исключения аудитории оснащены онлайн-видеонаблюдением.

Как сообщили РИА в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, сегодня утром более 1,5 тысяч выпускников южноуральских школ сдавали информатику и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии). Еще 162 одиннадцатиклассника писали ЕГЭ по географии. Последний экзамен длился 3 часа, все это время сдающие могли пользоваться непрограммируемым калькулятором, линейкой и транспортиром.

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В пресс-службе минобра отметили, что нарушений в ходе проведения итоговой аттестации в Челябинской области сегодня не выявлено. Не поступало жалоб и на телефон «горячей линии», куда по всем интересующим вопросам могли обратиться участники ЕГЭ и их родственники.

Кстати, родители выпускников оказались менее подготовленными к итоговой аттестации, чем их дети. «В основном, нам звонили обеспокоенные жители и спрашивали, когда закончится сегодняшний ЕГЭ, мол, время много, а ребенок так и не вернулся из школы», – рассказывает пресс-секретарь министерства Татьяна Михалюк. Отметим, что длительность экзамена – не тайна, информация об этом есть в открытых источниках и должна сообщаться в учебных заведениях во время подготовки к экзаменам.

Кроме того, звонившие интересовались, когда будут известны результаты ЕГЭ. В министерстве пообещали, что итоги экзаменов по географии и информатике будут опубликованы не позднее 15 июня.

Челябинск, Юлия Димова

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