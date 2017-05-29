Челябинцы присоединятся к протестам против ювеналки: РВС выходит на пикет

Публикации за 29.05.17

Челябинцы выйдут на протестный пикет против проювенальной позиции детского омбудсмена.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского отделения движения Родительское всероссийское сопротивление (РВС), 30 мая представитель организации проведет одиночный пикет в поддержку всероссийского протеста в отношении деятельности уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой.

Активисты убеждены, что целый ряд действий омбудсмена «уже ясно указывает на ее соглашательскую «проювенальную» позицию, деятельность в рамках которой приведет к еще более разрушительным последствиям для российских семей».

Напомним, общественников возмутило заявление Кузнецовой, что в России выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей. «И это – на фоне десятков громких историй, в том числе со смертельным исходом для изъятых из «неблагополучных» семей детей!» – недоумевают активисты. Детский омбудсмен не потребовала настоящей проверки, а отчеты из регионов опираются на подлог обстоятельств, уверены в РВС.

Настораживает противников «ювенальной юстиции» и недавняя поездка Анны Кузнецовой в Финляндию, известную своей ювенальной практикой, для обмена опытом с финскими коллегами.

Одиночный пикет, организованный РВС, пройдет 30 мая напротив Законодательного Собрания Челябинской области с 13:00 до 15:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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